Un Espace Anamorphosé!!

Dans ce couloir, des lignes orange vif viennent se détacher sur un fond gris anthracite: un duo de couleurs au contraste fort et à l'allure extrêmement contemporaine. Les marquages sont pensés comme une manière de nous guider dans l'espace et de changer notre vision du lieu. Ainsi, le long couloir blanc est souligné d'un tunnel de formes géométriques, et cet espace commun de détente et de partage est marqué d'un cadre de lignes horizontales qui viennent le marquer comme un point où nous pouvons nous arrêter.