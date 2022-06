Bateau ou restaurant? Les deux, mon Capitaine!

Embarquons aujourd'hui à bord de La Barge, une péniche aménagée pour abriter un club-restaurant! Décoré par l'agence parisienne DG Lab, ce projet atypique joue la carte d'une ambiance nautique et design qui emprunte aux plus grands romans d'aventures et de voyages pour créer un décor unique qui nous a frappés par son élégance et son originalité.

Tout en conservant tout le charme de cet espace atypique, l'agence a réussi à mettre en valeur son aspect nautique tout en le dotant d'un style à la fois contemporain et profondément original. Un effet rendu possible grâce à des choix de couleurs vives et un accent mis sur la création d'une expérience complète, unissant décoration, gastronomie et divertissement, sans tomber dans le piège d'un décor à thème qui tiendrait plus du parc d'attractions que du design.

À l'abordage!