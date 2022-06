À Quoi Penser Avant d'Acheter un Aquarium?

Avant de commencer, il est important de comprendre qu'un aquarium est avant un petit écosystème, et que nous devons choisir quel type d'aquarium nous voulons avoir.

- Un aquarium d'eau douce est beaucoup plus facile d'entretien, et il devrait être le choix privilégié de ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissance en aquariophilie. Un aquarium d'eau froide est un choix parfait pour les débutants, et permettra notamment d'héberger des poissons rouges, des petites carpes, et une grande variété de poissons avec des besoins relativement simples à combler.

- Un aquarium tropical représentera plus d'investissement et de soin, et devra être équipé d'un système de chauffage et d'éclairage plus élaboré. Ce type d'aquarium permet d'héberger une vaste variété de poissons exotiques et colorés, mais il demande un peu plus d'information et de connaissances pour son entretien.

- Les aquariums d'eau de mer sont à réserver aux aquariophile plus expérimentés, car les poissons marins ont besoin en général de plus d'espace et de courant que leurs cousins d'eau douce, et la composition de l'eau d'un aquarium d'eau salée doit être régulée de manière précise, ce qui demande du savoir-faire, de l'attention et des moyens relativement importants.