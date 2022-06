Les Astuces d'un Bel Éclairage !

Les textures que vous choisirez auront des conséquences sur votre éclairage. Préférez des tonalités lumineuses pour vos murs telles que le blanc. La brique, les tissus mats et opaques ne sont pas de très bons amis et auront tendance à absorber la lumière plutôt qu'à la faire réfléchir. Un sol carrelé et coloré est une idée excellente pour éclaircir une pièce trop sombre.