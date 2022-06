Comment prendre soin d'un Parquet en Bois?

Loin d'être une tendance récente, le parquet en bois est un revêtement de sol qui date de la fin du 17ème siècle, fais principalement à partir de lames de bois assemblées. Le parquet aujourd'hui continue d'être l'un des revêtements de sol les plus populaires car malgré le coût élevé des matériaux et de la main d'oeuvre, le parquet en bois a une longue durée de vie de presque 70 ans et ne déprécie pas facilement puisqu'il suffit de remplacer les lames endommagées en cas de besoin. De plus, le parquet en bois est un excellent isolant agréable au contact, confortable et facile à entretenir. Sauf que facile à entretenir ne rime pas avec ne nécessite aucun entretien . En fait, avec le parquet en bois, c'est plutôt une question de prévention; savoir comment bien s'occuper de son parquet est la meilleure façon d'éviter de devoir entreprendre des travaux d'entretien. Bien évidement, les accidents arrivent et il se peut que même avec un maximum de prudence, un travail d'entretien devienne nécessaire. Dans cet article, on vous propose donc quelques astuces pour bien prendre soin de votre parquet; Bien connaitre votre parquet, comment nettoyer le parquet, les choses à faire et à éviter, ainsi que les types de traitements et enfin la question des coûts. Nous vous invitons donc à lire la suite pour en savoir plus!