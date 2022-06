Meubler un appartement étudiant avec un petit budget

Cela va de soi, mais la première chose à définir est le budget : à la fois le budget de la location avec toutes les charges (internet, électricité, éventuellement gaz), mais aussi le budget d’ameublement. Pensez à établir des priorités : il est tout à fait possible et souvent même souhaitable d’acheter le nécessaire d’abord – lit, bureau ou table, premier kit de cuisine – et le « superflu » par la suite. Cela a deux avantages majeurs : vous pourrez ainsi échelonner les dépenses et aussi laisser le temps de voir ce dont il est encore nécessaire ! En outre, c’est toujours très agréable de s’offrir de temps en temps un petit plaisir pour décorer la maison ! Avec les petits boulots étudiants d’été et durant l’année, on s’offre une parure de lit un jour, une étagère sympa une autre fois, une station iPod quand on veut vraiment se faire plaisir…