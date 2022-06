Le Meilleur Type de Façade pour Petite Maison!!

Quand MONICA KHANNA DESIGNS nous propose du design, l’on se retrouve avec cette belle terrasse qui sert de façade avec ses beaux pots de fleurs qui accueillent toute personne qui arrive devant la maison. Quoi de plus simple et de plus original qu’un beau jardin et une belle terrasse pour définir le style de sa petite maison contemporaine qui illumine la première vue de sa clarté et de ses ouvertures. Cette façade légère montre que l’on peut donner du style à sa maison, avec un peu d’inspiration relatif au choix de la façade.