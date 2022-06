Bain ou douche: les avantages et désavantages

Avoir une petite salle de bains ne veut pas dire qu'elle doit être ennuyeuse. Optez pour un style moderne, lumineux et élégant en prenant exemple sur la photo ci-dessus. La forme carrée et étroite de la salle de bains ne permettait pas d'installer une baignoire mais quelques choix judicieux agrandissent néanmoins cet espace. Une cuvette de toilette et un lavabo surélevés, un grand miroir, une porte de douche en verre entièrement transparente et de gros carrelages muraux permettent d'illuminer et d'agrandir la pièce. Pour les petites salles de bains, c'est souvent le style moderne ou le style minimaliste qui sont le plus adaptés.