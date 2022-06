Jardinage: ce que vos fleurs préférées révèlent sur votre personnalité

Vos couleurs préférées révèlent des secrets sur votre personnalité et pour les fleurs de jardins, c'est la même chose. On attribue aux fleurs certaines vertus et certains traits de caractère. Elles jouent un rôle important dans toutes les cultures et ainsi, différentes sortes de fleurs sont choisies pour célébrer des événements spécifiques.

Les roses sont des fleurs pour les romantiques, ça vous le savez déjà, mais connaissez-vous la symbolique des tulipes, des lys et de la lavande? Continuez votre lecture afin de découvrir ce que votre choix de fleurs révèle sur vous.