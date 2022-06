21 cuisines petites et originales qui vous inspirerons

Les designs conçus sur l'idée d'un espace ouvert sont de plus en plus répandus. Ils participent à la création d'un intérieur plus harmonieux où l'absence de cloison a l'avantage de favoriser la communication entre les espaces et les personnes. Les cuisines ouvertes sont parfaites pour les petits appartements puisqu'elles permettent de communiquer directement avec le salon.