Gagner de l'espace avec une extension en bois

Chez Homify, vous avez dû vous en apercevoir, nous aimons les extensions ! Mais nous ne sommes pas les seuls ! En effet, une extension est un moyen simple, souvent moins coûteux et parfois plus rapide de gagner de la place et de faire prendre de la valeur à sa maison. Certains propriétaires achètent même de plus en plus un bien plus petit mais avec un fort potentiel d’agrandissement et effectue une extension quand ils en ont les moyens, ou quand la famille s’agrandit.

Le type d’extension varie énormément, allant d’une structure en fer ou en bois à une restructuration d’un garage, en passant par l’ajout d’une structure complètement séparée du bâtiment d’origine. Il y en a pour tous les goûts et les budgets, pour les amateurs d’architecture moderne comme pour ceux qui préfèrent garder un caractère authentique.

L’extension que nous mettons en avant aujourd’hui est une structure en bois, accolée à l’arrière d’une maison familiale et d’un style à la fois contemporain et sobre. Cette réalisation a été effectuée par nos experts de l’agence Amiot Arnoux, architectes installés à Roubaix. Nous vous faisons découvrir le processus de construction d’une extension en ossature bois étapes par étapes.