9 erreurs de déco très communes à éviter de toute urgence !

Vous aimez les couleurs et les différentes textures ? Nous aussi ! Cependant pour éviter un effet trop chargé visuellement, choisissez deux – au maximum trois – couleurs à agencer ensemble. Et n'oubliez pas, le blanc et le gris vont de paire avec toute la palette chromatique et sont des teintes vraiment idéales pour agrandir un espace et y augmenter la luminosité.