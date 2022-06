Une maison de 25m² qui va vous donner envie de vivre au fond du jardin !

Homify pose aujourd'hui ses valises de l'autre côté de la Manche et plus particulièrement dans la ville de Nottingham pour vous faire découvrir l'audacieux projet de nos professionnels de l'agence CRUSOE GARDEN ROOMS LIMITED. Une société qui spécialise dans la création de cabanes de jardin toutes plus originales et inventives les unes que les autres. Que cela soit pour loger votre ado qui se fait de plus en plus grand, pour disposer d'une chambre d'amis idyllique ou pour tout autre motif, ces charmantes maisonnettes sauront vous séduire…

On vous fait visiter sans plus attendre !