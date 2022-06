Comment créer son dressing ?

Les dressings sont une des tendances en design d'intérieur d'aujourd'hui. Pratiques, ils permettent de ranger à l'abri des regards tout nos vêtements, sacs et chaussures. La plupart des dressings que nous voyons ont déjà été prévus lors de la conception. On pense souvent – à tort – que les dressings sont réservés aux constructions nouvelles, ou bien ne peuvent être ajoutés que lors d'une rénovation en profondeur.

Or, la seule chose qu'il vous faut pour créer votre dressings est un peu d'espace et d'inventivité. Certes, vous n'aurez peut être pas le type de dressing gigantesques que l'on voit souvent dans les films américains, mais honnêtement, personne n'a vraiment besoin d'un tel espace. À moins que vous soyez Paris Hilton. Dans ces cas-là, Hello!

Nous vous proposerons 6 dressings différents qui, nous l'espérons, sauront vous inspirer pour la construction du vôtre. Un dressing n'est toutefois pas une mince affaire alors n'hésitez pas à vous adresser à un professionnel !