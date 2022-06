7 Conseils Feng Shui pour une cuisine harmonieuse

Depuis plusieurs années, la cuisine a cessé d'être un lieu purement fonctionnel pour devenir aussi un lieu de vie et de socialisation. L'esthétique et la décoration entrent donc en jeu. Toutefois cela n'est pas tout : souvent lorsque nous entrons dans une pièce nous ressentons quelque chose, un sentiment, une énergie. Et c'est là qu'entre à son tour en jeu le Feng shui et ses préceptes. Dans ce livre d'idées nous vous présenterons 7 conseils qui suivent les principes du Feng Shui pour votre cuisine. Bien sûr il ne s'agit que d'un vague aperçu de cette doctrine complexe, mais c'est déjà un début !