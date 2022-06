12 idées superbes pour rentabiliser vos couloirs

Perdre des mètres carrés, laisser des espaces utilisables à l'abandon, ne pas tirer le maximum de profit des coins et des recoins dont on dispose est une erreur courante, qu'il est pourtant possible d'éviter. Parmi les espaces que l'on délaisse trop souvent figurent les entrées, les escaliers et les couloirs. Pourtant, si ces espaces ne sont pas en eux-mêmes des lieux de vie au même titre que le salon ou la cuisine par exemple, il est possible de les exploiter. Exit donc les couloirs qui ne sont que lieux de passage, ici nous vous proposons un catalogue dans lequel puiser des idées bien pensées pour rentabiliser cet espace au mieux et ainsi gagner chez vous une place précieuse.