5 conseils pour un salon Feng Shui : suivez le guide !

Les salons les plus agréables sont ceux qui disposent d'une belle luminosité naturelle. Rien de tel donc, qu'un salon avec de belles baies vitrées ou de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière du soleil. Mais c'est aussi l'éclairage qui fait une vraie différence et il ne faut pas hésiter à multiplier les sources lumineuses d'intensités différentes. Ainsi des led qui éclairent efficacement, mais aussi des lampes d'ambiance à la lumière plus tamisée et chaleureuse formeront un beau mélange. Cerise sur le gâteau : une belle cheminée moderne.