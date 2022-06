5 idées DIY pour le jardin : comment avoir un jardin fleuri et parfait ?

Dans les espaces urbanisés, les jardins peuvent être des très exigus. Mais avoir un jardin de la taille d'un mouchoir de poche en environnement urbain est déjà une chance en soi. Et les paysagistes ont des idées sensationnelles pour organiser ces petits espaces et en tirer le meilleur profit. Avec des pots, des terrasses sur plusieurs niveaux ou d'autres aménagements qui permettent de jouer avec le relief et de bien optimiser l'espace vous pouvez avoir un jardin fleuri et parfait même sur une petite surface. Suivez-nous à travers quelques jardins qui regorgent de bonnes idées DIY pour bien aménager et fleurir le vôtre, si petit soit-il.