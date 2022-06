Une maison bicolore simple et pratique pour une famille active.

Cette maison néerlandaise, créée par les designers d'Atelier09 offre un confort simple dans un design moderne et pratique. À bien des égards, les caractéristiques de cette maison suivent l'état d'esprit « la forme suit la fonction », qui se prête à la création d'un espace utile, pratique et où il est facile d'entreprendre une grande variété d'activités.

L'extérieur présente une façade simple, avec des matériaux modernes et dans un jeu de couleurs en noir et blanc. Jamais trop, jamais trop peu, cette maison embrasse un style de vie simple qui ne se soucie pas trop des décorations et des fioritures mais se focalise sur la vie quotidienne, l'apprentissage, et la création de souvenirs.