11 choses qui énervent vos invités

Quand on invite chez soi, il faut s'attendre à ranger la maison une fois la fête finie. Et plus les invités sont nombreux, plus notre nid douillet a des chances d'être dans un état de chaos avancé. Que dire des fêtes de famille ou les enfants jouent pendant des heures dans notre salon ? Une fois la fête terminée, il faut alors ranger le désordre causé et partir à l'assaut de ce champ de bataille… Et, même si on était prévenu et qu'on s'y attendait, quand le désordre est exagéré, ça peut porter un peu sur les nerfs, non ?