Escaliers illusions d'optique

Les marches de la gloire ne sont pas à la portée de tous, c'est vrai et celles de ce gradin blanc sur blanc ne dérogent pas à la règle… Comme une allusion aérienne et voluptueuse à l'élévation tant spatiale que spirituelle, cet escalier au style minimaliste produit un superbe effet dès que l'on pénètre dans l'espace et semble quasi invisible et ineffable tant la blancheur éclatante de l'ensemble est immaculée. Un pur chef d'oeuvre!