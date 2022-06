Souvent négligés quand il est temps de choisir une solution d'aménagement pour une terrasse, un petit pont, un balcon ou encore un escalier, un perron ou un bord de chaussée, les garde-corps, rambardes et balustrades sont les grands sujets de notre article du jour !

En effet, outre la fonction première évidente de sécurité et de protection qu'ils remplissent, ces moyens de délimité et clôturer la surface plane de celle toute proche du vide, ces équipements sont aussi le moyen parfait de donner une touche de modernité ou de rusticité à votre espace. Le choix de tel ou tel matériau n'est donc pas anodin, loin s'en faut ! Et que dire alors des formes et des styles, des looks et des coupes possibles, qui a eux seuls apportent un caractère unique et remarquable au premier coup d’œil !

Voici donc 5 aménagements avec balustrades qui vous inspireront pour de futur réalisations !