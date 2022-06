Création d'un insoupçonnable espace de 35m²

Résultat bluffant. L'architecte a gardé le meilleur du grenier d'antan pour créer une chambre lumineuse, luxueuse et confortable.

Les poutres apparentes offre un aspect rustique des plus engageant et dynamise l'espace. Tandis que le conduit de cheminée en brique apporte une touche de tradition à cet espace définitivement contemporain de par ses teintes sobres et son éclairage étudié.