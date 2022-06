7 erreurs d'ameublement que les français font fréquemment !

Les designs spécialisés pour la salle de bains sont de plus en plus populaires mais ne reçoivent pas encore suffisamment d'attention. Même si ce n'est pas la pièce où nous passons le plus de temps, c'est en endroit que nous fréquentons tous les matins et tous les soirs.

Notre conseil: Donnez à votre salle de bains un look cohérent et coloré en optant pour un carrelage, des tissus et des serviettes dans une palette de couleurs harmonieuses.