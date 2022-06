Créer un Jardin Sauvage, où la vie s'y invite!

La meilleure façon de créer un jardin naturel et d'y inviter la vie sauvage reste de s'inspirer de la nature ! L'écosystème au naturel est une merveilleuse organisation biologique : tous les éléments se retrouvent et se complètent pour créer un équilibre parfait ! Chaque plante, chaque morceau de bois en décomposition, chaque insecte, joue son rôle ! Il n'y a pas de mauvaises herbes , l'ortie par exemple, que nous avons prit l'habitude de mépriser pour l'ingratitude de ses piqûres, est la favorite des papillons tels que le paon du jour ! En plus elle est bourrée de fer et assaisonne très bien les soupes et plats en tous genres ! Il n'y a pas non plus de nuisibles, nombre d’insectes sont les amis du jardinier. Ce sont des “auxiliaires”, qui aideront à réguler les visiteurs et polliniseront vos fleurs et légumes. Le hérisson dévorera le trop plein de limaces, qui elles, recyclent la matière organique dès leur décomposition. Elle aident à lier le sol grâce à leur mucus et créent des galeries qui aérèrent et hydratent le sol ! Ça vous en bouche un coin, n'est-ce pas ?

Découvrons dans ce nouveau numéro d'Homify, les conditions idéales et des façons très simples d'attirer la faune et la flore dans l'équilibre de votre jardin !