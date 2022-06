Simple et Pourtant SOPHISTIQUÉE!!

Après avoir été séduits par les merveilles des collines toscanes, nous arrivons enfin à l'extérieur de la propriété. On se trouve face à une ancienne ferme datant de 1887. L'unicité et la beauté du bâtiment cependant, ont convaincu les experts de ne pas modifier l'esthétique. La structure entière a été complètement restaurée en respectant la construction existante de sorte que les éléments caractéristiques de la structure ont été récupérés et valorisés. Nous pensons notamment à la brique, le bois de châtaignier et les pierres de Matraia, un matériau très résistant et le symbole de la ville de Lucca, révisée de façon plus contemporaine pour un style remarquablement simple et élégant.