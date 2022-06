11 patios et terrasses qui vont vous donner envie de soleil

Cela ne vous aura pas échappé, le printemps est de retour ! A nous les après-midi à paresser sur une chaise longue, à bouquiner en sirotant un bon smoothie ! Voici venu le temps des apéritifs au crépuscule et des grandes tablées avec la famille élargie, des barbecues entre amis et des siestes au soleil. Et comme à homify, le soleil nous a aussi manqué, nous vous avons sélectionné aujourd'hui une sélection de 11 patios et terrasses qui vont vous inspirer.

En avant pour les idées !