Les 6 secrets d'une maison bien tenue !

Disposer de meubles de rangement dédiés à chaque élément de votre garde robe est un must absolument indispensable. Il l'est tout autant de se séparer de vos vieux vêtements et de vos vieilles chaussures. Nous vous conseillons de faire un grand tri deux fois par an et de déterminer ce que vous jetterez de ce que vous donnerez.