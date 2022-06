Avant/Après : une maison rénovée de A à Z

Homify pose aujourd'hui ses valises en Afrique du Sud et plus particulièrement dans la ville de Cape Town pour vous faire découvrir le projet de l'entreprise de construction CORNERSTONE PROJECTS ENTERPRISE, la rénovation complète d'une maison. Et vous allez voir, comme souvent dans les projets Avant/Après il est difficile de croire que l'espace présenté après est le même que celui montré sur les photographies prises avant les travaux.

En avant pour la visite !