6 idées créatives pour le jardin et l'entrée

Le jardin et l'entrée sont un petit peu la carte de visite de notre maison. En effet c'est l'espace qui entoure notre foyer et celui que chaque personne passant devant notre maison peut observer. C'est également notre endroit préféré au retour du printemps et le lieu-dit des jeux d'enfants. C'est pourquoi il est absolument à bichonner ! Aujourd'hui nous vous avons ainsi concocté un livre d'idées spécial jardin et entrée.

En avant pour l'inspiration !