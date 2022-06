TOP 5 de la semaine : D'incroyables projets pour tout réinventer !

Embarquez donc avec nous pour la visite guidée et en détail de ce nid douillet à l’allure contemporaine et tombez sous le charme des deux superbes volumes cubiques et positionnés en décalé qui composent la villa en question.

Que soit pour la somptueuse terrasse extérieure située au rez-de-chaussée ou l'intimité qu'offre le balcon à l’étage, vous allez fondre pour les façades claires et épurées de cette séduisante villa. !