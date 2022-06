La vie citadine et le développement de la densité des populations dans les grandes villes sont autant de facteurs qui ont déterminé l'augmentation des loyers et la réduction des surfaces spécialement dans les capitales. A homify, on ne cesse de vous le répéter : mini espace ne veut pas toujours dire boîte à chaussures et il est tout à fait possible de trouver des solutions de rangement et de stockage afin d'optimiser au maximum les surfaces réduites. C'est pourquoi nous vous avons dédié aujour'hui unje séléction de 10 excellentes idées de stockage idéales pour les petits espaces !

En avant pour l'inspiration !