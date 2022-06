7 astuces pour préparer votre jardin pour l'hiver

A l'approche de Noël et en cette période de fêtes, on se rend compte aussi que nous sommes bientôt en hiver! Et oui, la saison s'annonce très proche, et pour l'accueillir, on a tous nos petits rituels et nos méthodes préférées pour être le mieux préparés possible. Cela s'applique aussi au cas du jardin. Préparer son jardin pour l'hiver est une étape très importante qui permettra de bien préserver vos plantes et protéger votre jardin des effets de la saison froide. A priori, c'est surtout une étape de nettoyage où on peut aussi faire quelques petits travaux d'entretien et couvrir certains éléments. Cependant, bien préparer votre jardin pour l'hiver demandera aussi quelque mesures protectrices qui aideront vos plantes à continuer de se développer et s'adapter aux températures basses, tout en les préservant pour les saison suivantes. Dans cet article, on vous propose donc 7 astuces pour bien préparer votre jardin pour l'hiver!