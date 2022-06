Quelle Maison pour les Personnes âgées?

Le carrelage blanc, donne une clarté et une modernité à cette salle de bain contemporaine. La cloison de la douche facilite l'accès, surtout à une personne âgée qui ne trouvera pas de difficulté pour l'usage de cette salle qui est simple, et pas encombrée. Cette conception à l’italienne est ici assortie d’un très vaste miroir au-dessus de la vasque, permettant d’agrandir l’espace de manière spectaculaire. Une petite touche d’orange vif, une vasque et une cuvette géométriques, et le tour est joué pour une salle de ban tout droit sortie d’un musée d’art contemporain.