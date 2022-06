Coup de Jeune pour une Maison Moderne!

Terra Chá, ou en espagnol Tierra Llana est une région de la province de Lugo, en Galice. La relation proche que cette région de l'Espagne a avec la nature et l'agriculture ne se manifeste pas seulement à travers ses paysages verts sauvages et cultivés, mais dans les nombreuses maisons qui peuplent la région. Certaines des fermes construites participent à créer l'engouement pur la vie rurale du fait de leur élégance et caractère champêtre séduisant. D'autres, cependant, ont été laissées à l'abandon. C'est le cas de la bâtisse que nous vous dévoilons aujourd'hui. Le cabinet espagnol Intra Arquitectos a réussi avec brio à redonner ses lettres de noblesse à cette propriété. avec le même charme que l'origine. Découvrons sans plus attendre ce projet incroyable.