Une Maison Classique INCROYABLEMENT Moderne!

La façade est également équipé avec porte coulissante pour un accès facile et en douceur qui limite l'encombrement et assurer une entrée nette de la maison principale. Pour le niveau supérieur cependant, les fenêtres sont légèrement plus petites et offrent une vue tout aussi agréable, mais garantissent également un niveau approprié de discrétion, pour protéger les propriétaires de la villa de regards trop curieux.