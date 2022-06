Aménagez un espace Cat-friendly en hiver!

Bien que les chats avec leur température corporelle de 38, 5 °C, soient des animaux résistants aux basses températures, nos chats domestiques qui sont habitués à la vie en appartement peuvent souffrir le froid en hiver.

Le confort thermique de votre compagnon passe avec une bonne isolation du sol. Qu'y a-t-il de plus désagréable que de marcher pieds nus -ou à pattes nues- et de ressentir le froid du carrelage ?

Ainsi, une pièce ayant un tapis ou une moquette conserve mieux la chaleur (10 % en plus) et maintient la même température dans toutes les pièces. Un beau tapis en laine augmente le confort pour votre chat et pour vous.