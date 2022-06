Une maison rustique… et durable!

Beaucoup de gens découvrent de plus en plus les plaisirs de la vie dans la nature et, loin de l'agitation des centres urbains. Non seulement les gens veulent s’entourer d’espaces verts vierges, mais ils veulent également habiter dans des maisons plus petites et compactes, qui utilisent moins de matériaux, d'énergie et qui réutilisent des ressources naturelles telles que l'énergie solaire et l'eau de pluie. La durabilité est une caractéristique importante de ces maisons préfabriquées et la plupart du temps construits avec des matériaux certifiés à faible impact environnemental.

C’est à Guararema, dans le milieu de la région de Saint-Paul, que nous trouvons une de ces maisons compactes et durables, située au sommet d'une montagne surplombant la vallée ll'Ipatepi, un paysage naturel encore vierge et sauvage. Dans leur recherche de cette atmosphère bucolique, les propriétaires ont commandé une maison de 65 m² adaptée à recevoir parents et amis. Le projet a été conçu par les architectes André Einsenlohr et Estevão Menegaz du cabinet d'architecture Cabana Arquitetos. L'intervention, qui utilise un système de construction à ossature de bois en pin, cherche à intégrer le projet dans le paysage naturel en minimisant l'impact environnemental. En plus l'utilisation du bois, il fournit un système qui permet de stocker et de réutiliser l'eau de pluie.

Vous voulez en savoir plus sur cette maison durable? Rapprochons nous !