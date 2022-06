Séparer la Cuisine du Salon en 6 idées Géniales!

Les îlots de cuisine disposent en eux-mêmes d'un fort caractère distinctif. Les formes, les matériaux et leurs équipements peuvent en faire le centre de notre attention dan la pièce.

Dans cet exemple on remarque que tous les espaces sont intégrés, sans distractions visuelles, ce qui donne à l'endroit un aspect lumineux et spacieux. Neutres pour la finition et la décoration, les couleurs choisies renforcent le concept de l'unité et de l'intégration.

Pour réussir à marquer une frontière entre la cuisine et le reste du séjour, on a choisi d'utiliser cette île élégante et spectaculaire dans la cuisine où le marbre est le matériau caractéristique. Une pierre élégante et sobre qui donne du caractère et une force exceptionnelle, renforçant la luminosité et la simplicité dans les lignes qui caractérisent le style moderne du concept.