Le REFUGE Rêvé!!

Le toit traditionnel et tous ses éléments ont été conservé et en quelque sorte réinventé avec les mêmes roseaux que l'équipe a trouvé dans la maison d'origine, et plus tard peint en blanc, ce qui donne d'emblée une sensation plus contemporaine.Donc, les plafonds, les portes, les fenêtres et les détails des lignes rugueuses qui attirent certains espaces ont été maintenues et utilisées afin de ne jamais oublier le contexte et le caractère du bâtiment.