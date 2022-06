Une superbe maison minimaliste en bois

A l' intérieur nous trouvons un intérieur lumineux et léger. Au rez-de-chaussée se trouvent la salle de séjour, cuisine et salle à manger qui partagent le même espace. Les murs et les plafonds sont serrés et blancs, avec une luminosité naturelle intense qui crée une sensation de grandeur dans toutes les pièces de la maison. Le mobilier, la décoration et les accessoires de décoration créent une combinaison unique de styles moderne et rustique : des lignes épurées et des chaises de cuisine modernes se combinent à merveilles avec des armoires rustiques, sans oublier la cheminée design au milieu du salon.