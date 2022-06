La Restauration INCROYABLE d'une Vieille Ferme!!

Les principales interventions ont été effectuées à l'intérieur de la maison où il a été décidé de donner un style plus contemporain. Les murs d'origine, de pierre et de brique, ont été recouverts de plâtre de chaux naturelle, appliqué à la main avec des spatules et des éponges traditionnelles. De cette façon, la structure irrégulière ci-dessous a été mis en évidence, créant une saveur antique élégante. Ainsi les poutres présentent ont été récupérés, par sablage, seulement pour mettre en valeur le blanc. Les meubles choisis sont éléments de design contemporain, comme la table de teintes sombres minimale, coordonné avec la lampe de sol et des lustres suspendus au plafond, en contraste avec les chaises blanches.