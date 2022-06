Comment rendre sa Maison de High-Tech?

Bureau interactif - Louis XVI design revisité en Marqueterie de Solid-Surface V-Korr et Loupe d’orme. Aux formes classiques du 18ième siècle qui s’étirent vers les courbes et souplesses du Design actuel Dispose d’un chargeur Wireless Qi pour recharger votre téléphone par induction Un clavier tactile gravé et incorporé dans la masse pour contrôler tout votre PC ou MAC Un tiroir Push-Pull laissant apparaître un Hub USB 3, et connecteurs iPhone Un chargeur Laser CD intégré dans la face.