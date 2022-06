A la sauce basquaise !

La décoration intérieure sobre et élégante nous charme d'emblée. Le salon est orienté vers les grandes baies, les habitants jouissent ainsi d'un apport conséquent en lumière naturelle. Le bois est un élément présent dans cette conception, on le retrouve au sol mais également dans le choix du mobilier présent. Les tons beige et crème dominent la pièce, quelques notes de couleurs sont apportées grâce à des éléments décoratifs plus petits.