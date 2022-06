Nichoir grand luxe pour famille heureuse !

Nous vous souhaitons la bienvenue au Perreux-sur-Marne, où les très inspirés paysagistes, architectes et designers composant l'équipe de l’atelier eem ont donné naissance à une extension de logement à ossature bois qui réinvente totalement la propriété.

Grâce à une immense façade vitrée, les calories qui sont produites par l'astre du jour et sont captées et récupérées dans le sol permettant ainsi un confort thermique optimal. Pour la mise en oeuvre du projet, le choix de matériaux naturels et non-polluants associés à des techniques de construction relativement simples assurent de la dimension éco-responsable de l'extension.

L'entrée de l'habitation se fait désormais sous un porche en bois et sa splendide structure ajourée qui accueille le visiteur comme s'il était un hôte de marque, ce qui est peut être le cas !