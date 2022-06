Une Maison familiale qui a son Petit Truc en Plus!

Quelle que soit leurs tailles originales, les maisons familiales peuvent toujours profiter d'une petite pièce supplémentaire, particulièrement appropriée pour les études ou le travail à la maison, faisant des extensions une chose normale. Ce qui nous étonne constamment, cependant, est la manière dont certains types d'extension se révèlent ingénieux.

Plus qu’une simple pièce supplémentaires simplement ajoutée aux bâtiments existants; au contraire elles sont soigneusement considérées et ajoutées d’une telle façon que vous ne vous rendez compte qu'elles sont nouvellement créées, seulement si vous êtes bien informés. Le Budget est aussi devenu un facteur important dans le marché du logement d'aujourd'hui, qui voit pour la première fois des acheteurs devant particulièrement opter pour l’achat de quelque chose de plus petit, tout en gardant un potentiel pour une extension future. Ces acheteurs tiendront à voir certaines des options abordables qui sont intégrées dans des projets d’extension, comme ce petit complément construit par la maison d’architecture CITI Construction and Developments Ltd.

En remplaçant un garage délabré et inutilisé, un nouveau bloc a été connecté à la maison existante et a ajouté de la valeur à l’espace, en restant conforme au reste de la façade. De plus, grâce aux innovations en matière d'éclairage intelligent, c'est aussi une des pièces les plus lumineuses de la maison. Regardons cela de plus près!