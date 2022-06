Une Extension qui suit le Soleil

Comme nous vous le disions au début de cet article, l’extension avait pour but la création d’une grande pièce à vivre, constituée d’un salon et d’une salle à manger ou une salle de jeux. Toutes les deux profitent des deux côtés à la fois de la lumière et de l’ouverture sur le jardin et sur la terrasse. Ainsi, en été, la salle à manger est prolongée par le patio entre les deux bâtiments, pour accueillir vos invités en toute intimité ! Grâce à l’’extension, une suite parentale devait aussi être créée. Sur cette photo vous voyez son accès par une porte au fond de la pièce à vivre.