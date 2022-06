Les stades de la Coupe du Monde 2014

Inauguré en 1965 et imaginé par Eduardo Mendes Guimarães Júnior et Gaspar Garreto, le Mineirãro était pendant longtemps le second plus grand stade du monde. Il est situé près du lagon Pampulha.

Lorsque le Brésil a gagné le droit d’organiser la Coupe du monde, on a mis au point un large plan de rénovations, comprenant entre autres une extension du toit. Il a fallu trois ans pour finir les travaux. Le premier match joué au nouveau Mineirão a opposé en 2013 Atlético et Cruzeiro.