10 exemples d'exception pour une entrée élégante et lumineuse

L'entrée est un domaine souvent négligé, mais qui a, en réalité, a une importance énorme : elle est la première impression que nous faisons et il n'y a que peu d'occasions de faire une bonne première impression ! De plus, quand on rentre à la maison, l'entrée est l'endroit qui devrait nous faire sentir accueilli, l'espace dans lequel nous pouvons enfin laisser derrière nous la journée passée et passer à l'étape 'détente'.

Nous avons donc choisi quelques projets pour vous inspirer à faire de l'entrée de votre maison un endroit spécial, histoire d'en être fier !