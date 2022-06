Dormir dans un tonneau de vin

Nos deux châlets improvisés sont situés à flanc de côteau, quelques 350 mètres au dessus du vignoble. Il y a plusieurs emplacements sur cette ferme, dans la région de Sasbachwalden, que nous pouvons contempler sur ces images, et chaque emplacement possède un tonneau avec des lits et un tonneau contenant des toilettes et une douche. Ils ont été positionnés spécialement pour jouir de la plus belle vue lorsque l’on est à l’intérieur : on est donc à l’ouest et l’on peut contempler la rivière et le coucher du soleil.